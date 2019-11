View this post on Instagram

No les puedo explicar lo felices que estamos Dios nos dio la oportunidad de ser padres de un niño que mi corazón anhelo desde que tuve 15 años . Mi oración era pidiéndole un primogénito y Dios es dem fiel 🙏🏻 por eso le doy gracias por esta oportunidad tan hermosa de experimentar el amor puro #miprincipe💙