Morgan está superconfiado con la selección: “Pronostico un 7 a 0 a favor nuestro”

Morgan ya hasta motivó a seleccionados como Kendall Waston. Cortesía.

Todo aquel que tenga dudas de que la Sele no va a clasificar al Mundial de Catar, lo mejor es que no se tope con Morgan, pues conociéndolo le lava el coco y le termina poniendo la roja con chonete incluido.

Es más, hasta lo enjarana para que vaya a la Joya a ver la la Tricolor contra Canadá este jueves o el próximo miércoles contra Estados Unidos.

El personaje, interpretado por Mauricio Astorga, está más que metido con la campaña “Hasta el último minuto”, que creó la Federación Costarricense de Fútbol para ver si se nos hace el milagrito de llegar a al Mundial.

“Tenemos que sacar ese triunfo, estamos todos creando una sola energía positiva para que los muchachos salgan a ‘ganarshh’, mañana comienza la recta final y directa hacia Catar. Yo veo a la afición metida, comenzó como la canción de Luis Miguel que dice: ‘fría como el viento, peligrosa como el mar...’, pero ya los veo metidos, con camisetas rojas y emocionados, acuérdese de mí que no hay nada más poderoso que la mente y si llegamos con actitud positiva, nadie nos puede vencer”, dijo.

Morgan tampoco pierde tiempo y ya enamoró a Keyla Sánchez. Cortesía.

Morgan está tan ilusionado que según él, le vamos a meter 7 a 0 a los canadienses.

“Quedamos siete a cero para no maltratar mucho a los canadienses, pero creo que con ese siete a cero está bien. Yo creo que vamos a clasificar directo, es más, pasan Costa Rica, Canadá y México y Estados Unidos va a repechaje. Los panas se quedan, pero acuérdese que ya los ayudamos en el Mundial pasado, con un gol que ni fue gol y que no reclamamos, así que ya no se les puede ayudar más”, comentó.

Si clasificamos directo, los espero a todos en la Fuente de la Hispanidad porque vamos a armar una clase de fiesta...” — Morgan

Morgan será parte de la extensa transmisión que prepara Teletica para esta mejenga.

“Siempre nos ha ido bien para que no digan que soy el gato negro de la Sele, más bien soy como la mascota. Ahí estuve compartiendo con los jugadores y todos están positivos y recibiendo las buenas vibras de los ticos, están motivados y listos para la acción”, comentó.