Muchacha que fue revolcada por un toro: “Mi carrera taurina duró tres segundos”

Yeilyn Cortés se llevó tremendo susto en las fiestas de Santa Cruz. captura

Este domingo varias personas que estaban presentes en las fiestas de Santa Cruz, en Guanacaste, quedaron preocupadas, al ver que por un descuido un toro levantó a una muchacha.

El video fue compartido por la joven, donde se le puede ver dentro del redondel, pero estaba con un celular por lo que no se dio cuenta de que habían soltado un toro de más de 500 kilos. En el clip se ve que el toro sale a todo galope y la levanta, por lo que varias personas se acercaron a auxiliarla.

Después de tremendo susto, la joven reapareció para contar, por medio de su cuenta de Instagram, que está puras tejas, a pesar de los golpes.

“Por aquello, estoy bien, solo mi bota mala, pero mi mamá dice que ya no me puedo meter más al redondel. Mi carrera taurina duró tres segundos. Me morí, pero reviví, duré 30 segundos para caminar”, comentó la herediana en redes sociales, donde se ve que se llevó un raspón en uno de sus brazos.

Yeilyn Cortés recibió un reconocimiento de parte de las fiestas santacruceñas. captura

El perfil de fiestas típicas de Santa Cruz, le otorgó a la joven un reconocimiento como la reina del 14 de enero, y en el pie de la publicación escribieron: “Sin lugar a dudas, la herediana se robó el show hoy (ayer domingo 14 de enero) en las montaderas Fiestas Típicas Nacionales de Santa Cruz con su revolcón en el primer toro de las fiestas”.

Varios seguidores al ver la publicación le recomendaron a Cortés que visitará un médico, otros le aplaudieron por su valentía.