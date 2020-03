“Siento que la vida se me ha complicado muchísimo, renuncié al trabajo y acepté uno nuevo sin medir que me queda muy largo, así que serán muchas horas viajando en bus. Vivo sola y alquilé en una zona que me gusta mucho, pero tengo que irme de aquí y no quiero. Me gusta mucho mi trabajo y no sé si debería renunciar o buscar otro trabajo más cerca de la casa. Me siento triste y a veces me arrepiento de las decisiones que he tomado porque muchas son impulsivas y después no quiero cambiar nada”.