Muchos ángeles estuvieron al lado del humorista José Kawas en sus últimos días

El humorista José Kawas, quien falleció la madrugada del pasado sábado, será muy bien recordado por los amigos que hizo en el hospital, a quienes su hermana llamó ángeles en una entrevista que le dio a La Teja.

Cata Kawas, nos contó que su familia no tiene forma de agradecerle al personal de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por todas las atenciones que le dieron a su hermano, ya que explicó que cuando le realizaron las dos operaciones sabían que era muy complejas y a pesar de eso le dieron una atención de primera.

“Fueron tantos ángeles en el Hospital Calderón Guardia, todos siempre estaban dispuestos a colaborar, ellos fueron los que aportaron un granito de arena, para que mi hermano pudiera sobrellevar esta etapa”, dijo su hermana.

Nayerith Badilla saludó al papá de Kawas. Foto:Fabiola Montoya

A su vela asistió uno de los ángeles del hospital, una farmacéutica llamada Nayerith Badilla, vecina de Aserrí, quien nos contó que conoció a Kawas en radio Omega en el 2010, y desde entonces comenzó una linda amistad.

“Yo iba a visitarlo a la radio y le llevaba café con pan. Cuando Kawas inició su enfermedad, yo mantenía comunicación con su familia para darle noticias, era la mensajera de su familia, puede ayudarles con eso, era muy duro dar noticias, pero tomaba valentía para hacerlo. Kawas siempre le dejaba mensajes a su papá conmigo y me decía: ‘Dígale a mi papá que lo quiero mucho y que siempre ha sido mi ejemplo a seguir’, también me decía: ‘No le diga nada a mi familia, solo que estoy bien’, y dentro de las peticiones que me hacía José era que le diera agua o fresco”, contó la muchacha.

El humorista José Kawas falleció la madrugada de este sábado, dejando un enorme vacío entre sus familiares y amigos. Kawas tenía 47 años y hace dos años fue diagnosticado con un cáncer en la vesícula. Además, le habían encontrado otros tumores en el hígado y aunque afrontó la quimio como los grandes, hace dos meses la enfermedad lo hizo recaer.