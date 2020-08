“Contamos con elementos más que suficientes para sostener que esa mujer puede ser Marcela Basteri. No entendemos por qué nos impiden realizar el ADN, y hasta conversar con ella. La mamá de Luis Miguel está en algún lugar, no se ha esfumado. Y si está muerta, debería hallarse su cuerpo. Pero alguien no quiere que esto se sepa”, asegura el abogado Martín Francolino, quien representa a las primas.