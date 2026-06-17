Muere a los 35 años recordada actriz de El Aro y que dio su voz a Lilo & Stitch

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada mundialmente por interpretar a Samara Morgan en la película de terror El Aro (The Ring) y por dar voz a Lilo en Lilo & Stitch, falleció este martes 16 de junio a los 35 años, según confirmaron varios medios internacionales.

La noticia fue dada a conocer por su pareja, Roy Hernández, quien aseguró que la actriz murió a consecuencia de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y un fallo generalizado de su organismo.

Daveigh Chase murió a los 35 años. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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La actriz enfrentaba delicados problemas de salud

De acuerdo con los reportes, Chase permanecía internada en un hospital de Los Ángeles desde inicios de junio. Su pareja había revelado días antes que la artista se encontraba en condición crítica tras ser diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas severas. También trascendió que había sido hospitalizada por problemas relacionados con desnutrición.

La muerte de la exestrella infantil ha provocado una ola de reacciones entre fanáticos del cine y la televisión, quienes crecieron viendo sus personajes más emblemáticos.

La niña que aterrorizó a toda una generación

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas y criada en Albany, Oregon, Daveigh inició su carrera artística cuando apenas era una niña.

Participó en producciones como Sabrina: la bruja adolescente, Charmed y The Practice, pero alcanzó fama mundial en 2002 cuando interpretó a la escalofriante Samara Morgan en The Ring. Su actuación le valió incluso un premio MTV como Mejor Villana.

Daveigh Chase interpretó a este personaje de El Aro.

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También fue la inolvidable voz de Lilo

Ese mismo año, Chase conquistó a otra generación de espectadores al prestar su voz a Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, personaje que también interpretó en secuelas y series derivadas de la exitosa franquicia.

Además, participó en películas como Donnie Darko y su secuela S. Darko, así como en diversas producciones de televisión que marcaron su trayectoria artística.