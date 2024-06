Muere a los 56 años un querido actor de la televisión estadounidense

Taylor Wily falleció a los 56 años. (Instagram)

La televisión gringa está de luto con la muerte del querido actor Taylor Wily, recordado por su participación en el remake de la serie “Hawaii Five-0″, que se transmitió entre 2010 y 2020, a través de la cadena CBS.

Medios como The New York Times o Variety confirmaron el fallecimiento del también luchador, quien tenía 56 años. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte.

Peter M. Lenkov, productor ejecutivo de la serie “Hawaii Five-0″, reaccionó al temprano fallecimiento de Taylor, quien interpretó al personaje del exconvito Kamekona Tupuola.

“Estoy devastado. Con el corazón roto. Publicaré algunas reflexiones detalladas más tarde. Es demasiado difícil en este momento”, escribió el productor.

“T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual… en el programa y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano”, añadió.

“Cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de lo ideal que habías sido desde el día uno. ‘Five-0′ fue el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos”, terminó.

Wily apareció en 171 episodios de “Hawaii Five-0″.

Wily nació en Honolulu, Hawaii, y antes de actuar fue luchador en combates de UFC y MMA, donde era conocido por su intimidante cuerpo de 450 libras, según destacó Variety.