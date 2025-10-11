Muere a los 79 años la actriz ganadora del Óscar, Diana Keaton

La galardonada actriz Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmó un portavoz de su familia a la revista People. La artista falleció en California, Estados Unidos, aunque los detalles del deceso y la causa de muerte no fueron revelados.
Una carrera que marcó la historia del cine
Keaton no solo fue actriz, sino también directora, reconocida por su estilo único y versatilidad artística en la pantalla grande.
Saltó a la fama con El Padrino (1972–1974) y consolidó su carrera con comedias románticas como Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, papel que le valió el Oscar a la Mejor Actriz en 1978.
Premios y legado
A lo largo de su trayectoria, Diane Keaton recibió numerosos premios y nominaciones, destacando por su habilidad para interpretar tanto comedia como drama, así como por su influencia en la moda y el estilo personal. Su partida deja un gran vacío en el mundo cinematográfico.