Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Mónica Miguel. Se consolidó como una de las mejores actrices y directoras mexicanas de telenovelas como Quinceañera, Amor de Nadie, Los Parientes Pobres, María Isabel, El Privilegio de Amar, Amor Real, Alborada, y otras que le valieron premios importantes como los TVyNovelas y los premios ACE. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.