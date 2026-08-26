Muere conocida actriz venezolana de la novela Cosita Rica

La venezolana Andreína Yépez murió a los 51 años y fue la protagonista de Cosita Rica. (redes/Instagram)

La televisión hispana está de luto por la muerte de Andreína Yépez, reconocida actriz, modelo, humorista y presentadora, quien falleció tras enfrentar un cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada por el programa de entretenimiento Zona I a través de sus plataformas digitales, donde detallaron que la artista llevó su diagnóstico con absoluta reserva y permaneció acompañada por sus familiares y personas más cercanas durante este proceso.

Yépez había sido diagnosticada con la enfermedad apenas un mes antes de su fallecimiento, por lo que su lucha contra el cáncer fue muy breve y se mantuvo alejada del ojo público.

La venezolana fue una de las figuras más queridas y versátiles de la televisión, medio en el que destacó por su carisma y facilidad para desenvolverse en diferentes facetas frente a las cámaras.

La venezolana Andreína Yépez vivía en Miami, Estados Unidos. (redes/Instagram)

Sin embargo, uno de los personajes que más marcó su trayectoria fue Melao Urbina, en la exitosa telenovela Cosita Rica, escrita por Leonardo Padrón y protagonizada, entre otros, por Rafael Novoa.

Durante sus últimos años, Andreína Yépez vivió en Miami, donde continuó vinculada al mundo de la comunicación y trabajó como animadora y comunicadora.