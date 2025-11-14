Muere el músico Cabis Calderón, líder del mariachi Calderón de Cabis

El mariachi Calderón de Cabis era liderado por Cabis Calderón, un músico con más de 40 años de trayectoria.

El mundo del mariachi en Costa Rica está de luto. El músico Cabis Calderón Arley, líder del tradicional Mariachi Calderón de Cabis, falleció la tarde de este viernes.

La triste noticia fue confirmada a La Teja por una de sus hijas, quien informó que, pese a los esfuerzos de los doctores y a las cadenas de oración que se hicieron por él, don Cabis no logró recuperarse.

Este viernes por la mañana dimos a conocer la noticia de que el conocido mariachi estaba internado en el hospital Calderón Guardia luego de una complicación de salud inesperada que obligó a los especialistas a intervenirlo de emergencia.

LEA MÁS: Chepiar de: Cupido enamora al ritmo de mariachi

En primera instancia, los médicos determinaron que era necesario retirarle el apéndice, pero durante la cirugía detectaron un posible daño en el hígado, lo que complicó aún más su condición.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias a toda su familia y a sus compañeros mariachis.