Muere el presentador de Univision Rafael Pineda

El periodismo informativo está de luto tras el fallecimiento de Rafael Pineda, una de las voces más queridas y respetadas de Univisión 41, medio en el que trabajó durante más de cuatro décadas.

Su presencia constante lo convirtió en el conductor de noticias con mayor tiempo al aire en el mercado televisivo de Nueva York, Estados Unidos.

Un referente para la audiencia hispana

A lo largo de su trayectoria, Pineda destacó por su cercanía con los televidentes, su credibilidad y su compromiso con la información.

Rafael Pineda fue una de las voces históricas de Univisión 41. (People en Español/Captura)

Fue además uno de los primeros presentadores en español en entrevistar a un presidente de Estados Unidos, un hecho que marcó un antes y un después para el periodismo hispano.

Reconocimientos a su trayectoria

El periodista fue galardonado con un Premio Emmy y el Silver Circle Award, reconocimientos que destacan su profesionalismo, ética y aporte al desarrollo de la televisión informativa en español.

Despedida y legado

Compañeros de trabajo y televidentes lamentan su partida y lo recuerdan como una figura íntegra y cercana. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, mientras su legado permanece en la memoria de la audiencia.