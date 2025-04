Muere famoso y querido actor de telenovelas de Televisa

Muere Arsenio Campos, famoso y querido actor de telenovelas de Televisa. (unotv.com/Captura)

Arsenio Campos, el querido y famoso actor de telenovelas de Televisa, falleció este martes a los 79 años, dejando en luto a la televisión mexicana y un vacío en el corazón de sus seguidores.

El actor tuvo participación en más de 30 telenovelas de la cadena mexicana, incluyendo Soy tu dueña y Simplemente María, además tuvo papeles importantes en series de televisión y en el mundo del teatro.

La triste noticia fue confirmada por la prensa internacional. Según informó Infobae, en la cuenta de Facebook de su hija, Alexandra Campos, se publicó un emotivo mensaje relacionado a la pérdida del actor, y enviando a la vez un abrazo a la familia.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su fallecimiento ni la causa de su muerte.

En varias entrevistas que concedió, el actor aceptó que en varios lapsos de su vida tuvo muchos problemas con el alcohol, pero su familia lo ayudó a dejar atrás ese duro episodio.

“Sí, tuve problemas. El amor de los que están a tu alrededor te ayuda a cambiar, no puede ser que los metas en la problemática que tú tienes, que hasta puede ser ridículo, que te levantas y te pones a pensar a quién tienes que pedir perdón por lo que has hecho”

“El alcohol te saca de la normalidad, si en tus cinco sentidos dices tonterías no digamos con alcohol. Afortunadamente siempre he estado con Dios. Creo que él y mi familia me ayudaron a salir de esto, ahora doy seminarios a familias que han pasado por eso para ayudarlas”, contó entonces, según Infobae.