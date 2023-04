Muere Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia

Julián Figueroa, hijo de la costarricense Maribel Guardia y del mexicano Joan Sebastian, falleció este domingo 9 de abril por la noche.

Así lo reportaron medios internacionales como El Universal, Infobae y Univisión.

Julián Figueroa es el único hijo de Maribel Guardia. Instagram

“De acuerdo con información publicada por Carlos Jiménez, a través de su cuenta de Twitter, el joven de 28 años habría sido encontrado sin vida en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pero las primeras investigaciones indican que no hubo signos de violencia”, escribe El Universal de México.

Por su parte, Univisión informó así: “El único descendiente de la actriz y el cantante mexicano fue encontrado sin vida en una casa de la colonia Jardínes del Pedregal, en la alcaldía Alvaro Obregón, en la Ciudad de México. Se desconoce la causa de su muerte y la Fiscalía de la Ciudad de México acudió al lugar para iniciar las investigaciones, informó el reportero Carlos Jiménez”.

Según Infobae, las primeras informaciones indican que el joven estaba solo en la casa y habría sido encontrado en su habitación. Siguiendo lo dicho por ese medio, versiones extraoficiales hablan de que habría muerto por un problema cardiopulmonar.

Infobae también mencionó que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, informó que Julián habría atravesado por distintas complicaciones a causa de un cuadro de depresión.

El actor Lalo España fue uno de los primeros famosos en manifestarse tras la triste noticia.

“Estoy en shock al enterarme de la partida de #JuliánFigueroa. Realmente una impactante y terrible noticia. Q.E.P.D. Te abrazo con toda el alma querida @MaribelGuardia. Sabes el gran cariño, respeto y admiración que te tengo, hermosa”, escribió en Twitter.

A su papá

La última publicación que realizó Figueroa en Instagram, hace un día, fue sobre la muerte de su papá, el cantante Joan Sebastian.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, escribió junto a una foto.

De hecho, Maribel le respondió con el emoji de las manitas rezando y el muchacho puso otro comentario en el post: “Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todos es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”.

