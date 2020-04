View this post on Instagram

Acabo de perder a mi mentor, mi roca, mi Papá Dr. James A Wilson MD. Nació en Barahona, República Dominicana el 17 de Marzo del 1927. Inmigró a Manhattan y se convirtió en un pilar en el sector de Washington Heights. Fue uno de los primeros Doctores Dominicanos ejerciendo en USA. Desafortunadamente falleció por complicaciones creadas por el Covid19. Te extrañare más de lo que mis palabras puedan expresar. Te amo Papá 🙏🏾 — Just lost my mentor, my rock, my father Dr. James A Wilson. Born in Barahona Dominican Republic March 17, 1927. He became a pillar in the Washington Heights section of Manhattan. He was one the first Dominican Doctors to practice in The USA. Unfortunately he succumbed to complications from Covid19. I will miss u beyond words Dad 🙏🏾