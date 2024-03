Muere reconocida estrella de Only Fans que ayudó a animales maltratados

Elena Larrea falleció a los 31 años. Foto: El País

Los seguidores de la estrella de OnlyFans Elena Larrea, están en shock, luego de que este miércoles 20 de marzo, se diera a conocer que la muerte de esta popular creadora de contenido.

Según el medio El Mundo de España, la guapa falleció debido a una trombosis pulmonar (taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar).

La lamentable noticia la dio a conocer El Movimiento Animalista de Puebla y el gobernador de Puebla (México) Sergio Salomón.

“Lamento profundamente el deceso de Elena Larrea, una luchadora incansable por la defensa del bienestar animal. El rescate de miles de equinos en condiciones de maltrato dejan testimonio de su vida y obra. A nombre del Gobierno de Puebla extendemos nuestro abrazo solidario a sus familiares y amigos”, ha expresado.

El gobernador informó que su legado será protegido “garantizamos el resguardo de los ejemplares que se encuentran en Cuacolandia, derivados de procedimientos del Instituto de Bienestar Animal”.

Asimismo expresaron que brindarán la ayuda necesaria para que otros animales sean atendidos por las instancias que los rescataron, priorizando en todo momento el bienestar de los animales.

La creadora de contenido abrió en el 2017 su santuario, donde atienden y rehabilitan a caballos víctimas de malos tratos, es por esta razón que ella abrió un OnlyFans para financiar el mantenimiento.

LEA MÁS: Shakira revienta las redes con candentes fotos junto a un actor británico, ¿nuevo galán?

“Empecé a tener más temas (problemas) económicos pospandemia y la verdad es que me fue muy mal, entonces ya empecé como con un tema de que no sabía si tenía que cerrar el santuario y buscarle casa a los caballos que me faltan y unos amigos me acuerdo de que me empezaron a decir: ‘Deberías abrir OnlyFans, qué tal si te va superbién’. Y pues yo, como en una crisis, dije: ‘Mira lo voy a abrir y si no pega lo bajo”, confesó Elena en una entrevista.

Elena Larrea falleció a los 31 años.

Gracias a la genial idea logró mantener abierto Cuacolandia, donde hay unos 45 animales.

“Desde el 2019, hemos rescatado 312 caballos de maltrato y abandono. Siempre quise mucho a los caballos, desde chica fui jinete, he montado toda la vida y cuando crecí un poco tuve la oportunidad de regresarle algo a los caballos de lo mucho que me han dado, por lo que decidí abrir el santuario Cuacolandia”, contó en su momento la modelo.