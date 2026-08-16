Muere reconocido periodista radial que sobrevivió al atentado de “La Penca”

El periodista Wiliam Céspedes, sobreviviente del atentado de La Penca, falleció a sus 85 años. (Mayela López)

El periodismo costarricense está de luto por el fallecimiento del reconocido periodista radial William Céspedes Chavarría, quien dejó una amplia trayectoria, especialmente en el mundo de la radio.

El comunicador de 85 años trabajó por muchos años en el desaparecido Radioperiódicos Reloj.

Céspedes se encargaba de cubrir temas de gran relevancia nacional, entre ellos las actividades de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores y la Asamblea Legislativa.

Entre las coberturas más impactantes de su carrera está su experiencia como sobreviviente del atentado terrorista de La Penca, en Nicaragua, ocurrido durante una conferencia de prensa del comandante Edén Pastora, conocido como “Cero”, que se dio en 1984.

La Penca

El atentado ocurrió cuando se realizaba una conferencia de prensa del excomandante nicaragüense, el antisandinista Edén Pastora.

Un total de 7 personas murieron después de que estallara un explosivo que estaba oculto en el equipo de un falso reportero. En el incidente fallecieron los costarricenses Jorge Quirós y Evelio Sequeira y una periodista estadounidense Linda Frazier. Asimismo, murieron cuatro guerrilleros nicaragüenses.

Quince periodistas costarricenses y extranjeros resultaron gravemente heridos.

Debido a este hecho, cada año se recuerda la fecha como el Día del Periodista Costarricense.

El atentado de La Penca ocurrió en junio de 1984.

Respetado

Don William era una de las figuras más respetadas del gremio; él defendió el oficio periodístico en el país.

Fue fundador del Colegio de Periodistas y ocupó la presidencia del Sindicato de Periodistas, desde donde impulsó la organización gremial y la defensa de los derechos humanos y profesionales de los comunicadores.

Recibió el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez en 1984.

Sus familiares y seres queridos informaron que la vela se realiza este domingo 16 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en la capilla A de Funerales Vida, en San Pedro de Montes de Oca.

Después, a las 3 de la tarde, se efectuará una ceremonia católica en la Iglesia Don Bosco, en San José. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Camposanto Jardines de Vida, en Heredia.

Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario a su familia.