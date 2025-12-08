Muerte enluta de nuevo a los trabajadores de Repretel

El editor Arturo Vargas Aguilar (reloj) era muy querido por los trabajadores de Repretel. (redes/Facebook)

Este lunes los colaboradores de Repretel recibieron la triste noticia del fallecimiento de uno de sus compañeros más queridos: el editor Arturo Vargas Aguilar, quien trabajó por muchos años en el desaparecido noticiero NC Once.

La noticia provocó una ola de mensajes de dolor por parte de quienes compartieron redacción con él.

Por ejemplo, el periodista Jaime Sibaja lo recordó con enorme cariño: “Dios te reciba, mi querido Arturo Vargas. Marcaste a NC Once. Quedan gratos recuerdos de redacción, las visitas a Caldera, los encuentros familiares y las mejengas”.

Arturo Vargas Aguilar (bigote) trabajó muchos años en NC Once de Repretel. (redes/Facebook)

Por su parte, la periodista Fiorella Alvarado lamentó profundamente su partida: “Qué difícil despedir a un gran amigo. Este año ha sido particularmente duro para la familia de NC Once. Hoy se nos adelantó Arturo, el famoso Chompi o Turi. Para esta época ya teníamos armado el portal de Navidad en la redacción, él llevaba de todo y obvio sus famosas luces”.

La noticia golpea aún más porque en octubre también falleció José “Gambito” Gamboa, realizador de NC Once y Noticias Repretel, por lo que el luto vuelve a tocar a esta gran familia televisiva.

