“Hugh Jackman lleva muchos años siendo homosexual. Pero claro, yo también he sido gay. ¿Te acuerdas cuando rodé ‘Shame’ (1988)? También dijeron que yo era gay. Luego se sorprendieron cuando me casé", ironizó Deborra-Lee Furness, de 64 años, en el programa ‘Anh’s Brush With Fame’ de la cadena ABC.