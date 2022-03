Mujer dejó plantado a su novio en el altar al enterarse que usaba peluquín

Boda India La boda no terminó como se esperaba. La Vanguardia

Un peluquín como alguno de los que estamos acostumbrados a ver en televisión fue el causante de que una mujer dejara plantada a su pareja en el altar.

Resulta que la mujer, residente en la ciudad de Etawah, en La India, anuló su boda al darse cuenta de que su novio, identificado como Ajay Kumar, llevaba peluquín.

Una situación que muchas parejas habrían podido sortear gracias al amor verdadero que se supone que sienten el uno por el otro, pero que superó a esta novia, que plantó a su exfuturo marido en el altar al descubrir que su pelo no era real.

Según informa el diario The Times of India, la boda se iba a celebrar el 23 de febrero de este año, una fecha escogida según la tradición por su suerte, pero que al final no favoreció a nadie.

Al ver que el novio se tocaba la cabeza más de la cuenta (seguro estaba sudando de la congoja), la novia intentó averiguar qué pasaba y uno de los asistentes confirmó que el novio padecía alopecia y llevaba puesto un peluquín para su gran día.

La novia, incrédula, se acercó a su pareja y tras comprobar que, en efecto, era calvo, se desmayó de la impresión antes de comenzar la ceremonia.

Una vez recuperó el conocimiento, se negó a casarse con él al sentirse engañada, a pesar de la insistencia de sus familiares.

Finalmente, la boda se anuló, con la familia de la novia acusando al novio de estafa por no haberles revelado la verdad, lo que provocó una pelea entre ambas familias y que terminó con la familia de la novia denunciando lo sucedido ante la policía local. Al final retiró la denuncia poco después, resolviendo la anulación en privado.