Mujer le regaló entradas al Mundial de Qatar a su marido para pasar más tiempo con su amante

Para muchos fiebres del fútbol sería la esposa perfecta, ya que gastó miles de dólares en entradas para el Mundial de Qatar 2022 y se las obsequió a su marido, pero la generosa acción escondía una oscura intención.

Según Clarín, ella tiene planeado compartir dos semanas con su amante, cuando su esposo realice el viaje de sus sueños hacia Qatar.

La mujer espera pasarla bien con su amante, mientras su esposo disfruta el Mundial. AFP (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

Se trata de Sarah (no es su nombre real), ella vive en Gran Bretaña y esta es su historia.

Según contó en exclusiva al diario Metro, ella, de 42 años, planeó cuidadosamente todo “el operativo”. A pesar de que su esposo quedaría destruido si se entera del engaño, la mujer afirma que: “esta infidelidad realmente ha fortalecido nuestra relación”.

Sarah y su esposo están juntos desde hace 17 años; se conocieron por amigos en común y hoy tienen dos preciosos hijos. “Me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido”, recuerda Sarah en diálogo con el medio,

Si bien en todo este tiempo nunca le había sido infiel, finalmente ella se animó y lo intentó. Era una necesidad que sentía y no tenía caso ignorarla.

Sarah y su amante se conocieron en un sitio de citas para personas casadas. “Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos clic”, relató.

En un principio, Sarah tenía tanto miedo de involucrarse con otra persona pero, admite, esta aventura le dio una nueva oportunidad de vida.

“Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, sostuvo a la hora de describir su nueva relación.

En comparación con el vínculo que mantiene con su esposo fanático del fútbol, el affaire que Sarah tiene con su novio es “completamente diferente”.

“He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio”, le explicó a Metro.

Pese a la emoción que siente al estar con su amante (y todo el esfuerzo económico que hizo para poder pasar dos semanas junto a él en absoluta libertad), Sarah confirma que el amor por su esposo no ha disminuido. Esto, por supuesto, generó opiniones encontradas en las redes sociales.

Despreocupada sobre lo que pueda suceder en el futuro, Sarah aseguró que esta ha sido -y sigue siendo- una experiencia increíble.