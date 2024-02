Mujeres sordas le dan una lección a la chef Sophía Rodríguez: “Me sentí tan mal”

La chef Sophía Rodríguez se comprometió a ponerle subtítulos a todos sus videos para que la comunidad sorda también los disfrute como los demás.

La chef Sophía Rodríguez vivió una situación acongojante con tres mujeres sordas que le dejó una gran lección, por lo que ahora busca que otros influencers o creadores de contenido no pasen por lo mismo.

La también presentadora de ¡Qué buena tarde!, contó en su Instagram que el fin de semana fue a dar una charla para un grupo de mujeres emprendedoras y que al finalizar el evento se le acercaron tres mujeres con discapacidad auditiva para decirle que siempre veían sus recetas.

Con ayuda de una intérprete, ellas le comentaron que muchas de las recetas que hacen para su emprendimiento salen de los videos que ella comparte en sus redes sociales, pero que a veces se ponen muy tristes porque no logran entenderlos ante la falta de subtítulos.

“Me dijeron esto y yo dije: ‘pucha, qué me cuesta’. O sea, yo por un tema estético he decidido muchas veces no poner subtítulos como por no ensuciar más la pantalla, no saturarla de contenido, y para mí, lo que era simplemente un tema estético, para otra persona es un elemento demasiado importante para que pueda disfrutar de las cosas que le comparto y pueda aplicarlas en su negocio y hacerlo crecer haciendo estas recetas. Vieran, me sentí tan mal y con una responsabilidad tan grande de cambiar esto”, contó la chef.

Sophía mencionó que después de esa lección de vida que le dieron, ella quiere hacer un llamado a los influencers o creadores de contenido para que también piensen en esa población y les pongan subtítulos a sus videos para que la comunidad sorda pueda disfrutarlos.

“Si sos generador de contenido, si compartís por aquí de tu conocimiento, de tus ideas y haces videos originales, nada nos cuesta agregarle subtítulos para que la comunidad sorda pueda disfrutar de esos videos, al igual como lo disfrutan todos los demás. Yo me comprometo a que todas las recetas que en adelante vuelva a compartir en mi Instagram, en mi Facebook, todas siempre van a llevar subtítulos, lo prometo”, dijo.

Además, agradeció a las tres mujeres por hacerle ver ese pequeño error que estaba cometiendo y por hacerla reflexionar sobre este tema.