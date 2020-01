“Solo tuve que agarrar valor para hacerlo. Empecé toreando, pero me levantó una vaquilla y le agarré miedo, entonces mejor me fui por la monta y me ha ido bien. El día en Zapote el toro me majó en la pierna (derecha), pero solo fue eso”, comentó Rachell, quien lleva esa pasión en la sangre gracias a su abuelo.