Mundo de la música recuerda a Kurt Cobain al cumplirse 30 años de su muerte

La trágica muerte de Kurt Cobain conmocionó al mundo entero. (Archivo)

La muerte de Kurt Cobain, el 5 de abril de 1994, conmocionó al mundo entero y sus fans lo recuerdan con mucho sentimiento hoy, tras cumplirse tres décadas de su fallecimiento.

Durante su corta carrera musical, su banda Nirvana logró posicionar el rock alternativo y quitarle incluso a Michael Jackson la posición número 1 en las listas estadounidenses.

Las canciones del grupo expresaban sentimientos profundos y todo apuntaba a que la banda perduraría por mucho tiempo gracias a los sonidos, la potencia y la voz del talentoso Kurt Cobain, y es por eso que, llegaron a marcar un antes y un después en la historia del grunge.

Kurt Cobain se convirtió en una leyenda, debido a su estilo de vida, su talento y su carisma. Durante su vida luchó contra la depresión y la adicción a las drogas y al alcohol, lo cual no pudo manejar y decidió acabar con su vida con tan solo 27 años.

Su trágica muerte generó la atención de muchísimas personas y en solo cuestión de horas, después de su muerte, los discos de la banda se agotaron en las tiendas y las ventas aumentaron significativamente. La muerte de Kurt significó la disolución de Nirvana.

Algunas de sus canciones más populares son “Smells Like Teen Spirit” y “Come as You Are”, estas y muchas piezas más perduran hasta el día de hoy y seguirán siendo escuchadas durante mucho tiempo.

