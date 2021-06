El rapero Jay-Z, marido de la cantante Beyoncé, que tiene 38 años, se enteró de que su madre era lesbiana hace solo ocho meses. O al menos fue entonces cuando madre e hijo tuvieron una conversación sincera durante la cual Gloria Carter se atrevió a confesar su homosexualidad a su hijo, según contó el rapero en el programa "My nest guest needs no introduction" (Mi invitado no necesita presentación) de David Letterman.