Muni de Chepe suspende corridas de Zapote porque ninguna televisora pulseó transmitirlas

Este año volverían las corridas tras un año de ausencia, pero ya no. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La Municipalidad de San José tomó la decisión de suspender las corridas de toros de Zapote de este año debido al anuncio que dieron esta mañana las televisoras Teletica y Repretel de no licitar para la transmisión.

Luego de la consulta que le hicimos a los personeros de la muni y tras esperar el cierre del proceso de licitación, a la 1 p.m., dieron la noticia de que mejor suspendían por completo las corridas.

“La Municipalidad de San José comunica que debido a que no hubo oferentes en el proceso de licitación para el servicio de transmisión televisiva de las corridas de toros de Zapote, para este 2021, cuyo plazo cerraba hoy, 2 de diciembre a las once de la mañana, se ve en la obligación de cancelar este espectáculo. Este proceso de licitación incluía la transmisión y organización del evento, excepto la comercialización de entradas y la venta de publicidad en el redondel.

“Para el gobierno local, con la ausencia de la televisión, no resulta viable realizar la actividad “San Jose vive los toros 2021″. El proceso de licitación a los medios televisivos para la emisión de las corridas, se hizo de forma transparente, como se ha realizado en otras oportunidades y así consta en el Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP), cuyo acceso es público. No obstante, como ya se señaló, no hubo oferentes interesados en ofertar por esos derechos, lo que no le deja otra alternativa al ayuntamiento que cancelar los eventos taurinos, dado que es imposible, por cuestiones de tiempo, volver a iniciar un nuevo proceso de licitación”, señalaron en un comunicado.

Con esto queda esperar que Teletica y Repretel anuncien desde dónde transmitirán toritos este fin de año.