Murió el querido fundador del teatro Arlequín días después de cumplir 89 años

El teatro Arlequín se ubica en San José, en el barrio González Lahmann, cerca de los Tribunales de Justicia. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

El gremio teatral costarricense está de luto por la muerte del director Willian Esquivel Rivera, fundador y propietario del teatro Arlequín, ubicado en el barrio González Lahmann, en San José.

William –no le gustaba que le dijeran ‘don’- falleció este miércoles 23 de abril, nueve días después de cumplir 89 años. La noticia de su partida la oficializó el teatro en una publicación en Facebook.

“Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido padre y fundador, el doctor William Esquivel. Descanse en paz padrecito hermoso, nos vemos del otro lado”, dice el posteo que se acompañó con una esquela la información de las honras fúnebres.

El cuerpo del director teatral está siendo velado en la funeraria del Magisterio Nacional, en paseo Colón, y su despedida será este jueves en la iglesia de San Francisco de Dos Ríos a una hora todavía por confirmar.

Así se comunicó la muerte de don William Esquivel. Fotografía: Captura Facebook. (Instagram/Instagram)

Su fallecimiento deja gran dolor y lindos recuerdos en mucha gente que trabajó con él, entre ellas la actriz Sofía Chaverri, quien se despidió con un extenso mensaje que compartió en Instagram.

Sofi fue la que contó que al empresario teatral no le gustaba que le dijeran “don” y reveló que él fue quien le dio las primeras oportunidades en la escena de la actuación profesional del país.

La intérprete de Rosalinda en la serie Los enredos de Juan Vainas contó que conoció a Esquivel a sus 18 años en un curso libre de teatro al que se matriculó en la Universidad de Costa Rica y que él lo impartía.

Willian Esquivel era el dueño y fundador del teatro Arlequín. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

“Era una chiquilla con ganas de aprender, como una esponjita que absorbía todo el conocimiento. El curso era intensivo así que al cabo de un mes se terminó. Saliendo del aula el último día, William me dijo: ‘Pss, usted, Sofía, venga acá‘. Yo me devolví: ‘¿Sí, don William?‘. ‘No me digas ‘don’, decime William. ¿A usted de verdad le gustaría ser actriz? Yo la quiero becar para que lleve un taller en mi teatro”. Yo me alegré mucho y le respondí: ‘Es lo que más quiero. Muchas gracias, le prometo que no le voy a fallar’, recordó Chaverri aquella conversación.

El taller duró más de un año, por trabajo Sofi se tuvo que retirar, pero al tiempo recibió una llamada de William invitándola a una audición que al final resultó ser la lectura final del guion de la obra “Casa de locos”, a la que la estaba invitando a participar.

“No podía creerlo, le agradecí y disfruté enormemente la temporada que dimos de esa comedia. William creyó en mí, pulió cosas, me impulsó, me hizo ver que la comedia me encantaba actuarla. Tomamos café tantas tardes que perdí la cuenta, hablamos tantas veces antes de clases, de ensayos y de funciones. Me volvió a dirigir en el 2022, y me dijo lo feliz que se sentía de verme crecer en esta profesión. Yo le dije que sin él y esa primera oportunidad no estaría aquí. Te quiero William, gracias por tanto”, despidió Sofi a su amigo.