¿Murió la célebre actriz mexicana Leticia Calderón? Esto pasó con protagonista de Esmeralda

Desde este lunes, el nombre de la reconocida actriz mexicana Leticia Calderón anda para arriba y para abajo en la prensa farandulera azteca.

Un rumor, que se esparció en las últimas horas, convirtió en tendencia a la protagonista de la telenovela Esmeralda, cuyo nombre ocupa los titulares de varios medios mexicanos.

“¿Murió Leticia Calderón?”, “¿Qué pasó con Leticia Calderón?”, se lee en algunas publicaciones de la prensa rosa de México.

La noticia, evidentemente, es falsa. El supuesto fallecimiento de Calderón se dio a conocer en un video falso que comenzó a circular en redes sociales, en el que la presentadora Galilea Montijo, supuestamente, confirmaba la noticia.

Tanto el video como su contenido son completamente falsos.

Leticia Calderón desmintió su muerte con un breve mensaje y esta fotografía. Fotografía: Instagram Leticia Calderón. (Archivo/Archivo)

“Estoy vivita y coleando”

Doña Leticia Calderón, de 57 años, está más viva que nunca y se encargó personalmente de desmentir el rumor en su cuenta de Instagram.

“Estoy vivita y coleando. “Excelente semana”, escribió junto a una foto en la que muestra que no solo está viva, sino más bella y radiante que nunca.

Leticia Calderón protagonizó la telenovela Esmeralda junto a Fernando Colunga. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

Una trayectoria brillante

Además de Esmeralda, Calderón formó parte de exitosas telenovelas mexicanas como La Indomable (1987), Valeria y Maximiliano (1991-1992), Laberintos de pasión (1999-2000) y En nombre del amor (2008-2009).