Farándula

¿Murió la célebre actriz mexicana Leticia Calderón? Esto pasó con protagonista de Esmeralda

Prensa mexicana no deja de hablar de la estrella de las telenovelas aztecas desde inicios de esta semana

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Desde este lunes, el nombre de la reconocida actriz mexicana Leticia Calderón anda para arriba y para abajo en la prensa farandulera azteca.

Un rumor, que se esparció en las últimas horas, convirtió en tendencia a la protagonista de la telenovela Esmeralda, cuyo nombre ocupa los titulares de varios medios mexicanos.

“¿Murió Leticia Calderón?”, “¿Qué pasó con Leticia Calderón?”, se lee en algunas publicaciones de la prensa rosa de México.

LEA MÁS: La serie más emblemática de Silvia Pinal aún se transmite en la televisión costarricense

La noticia, evidentemente, es falsa. El supuesto fallecimiento de Calderón se dio a conocer en un video falso que comenzó a circular en redes sociales, en el que la presentadora Galilea Montijo, supuestamente, confirmaba la noticia.

Tanto el video como su contenido son completamente falsos.

actriz mexicana Leticia Calderón
Leticia Calderón desmintió su muerte con un breve mensaje y esta fotografía. Fotografía: Instagram Leticia Calderón. (Archivo/Archivo)

“Estoy vivita y coleando”

Doña Leticia Calderón, de 57 años, está más viva que nunca y se encargó personalmente de desmentir el rumor en su cuenta de Instagram.

Estoy vivita y coleando. “Excelente semana”, escribió junto a una foto en la que muestra que no solo está viva, sino más bella y radiante que nunca.

actriz mexicana Leticia Calderón
Leticia Calderón protagonizó la telenovela Esmeralda junto a Fernando Colunga. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

LEA MÁS: Silvia Pinal, actriz mexicana y creadora de “Mujer, casos de la vida real”, muere a los 93 años

Una trayectoria brillante

Además de Esmeralda, Calderón formó parte de exitosas telenovelas mexicanas como La Indomable (1987), Valeria y Maximiliano (1991-1992), Laberintos de pasión (1999-2000) y En nombre del amor (2008-2009).

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
actrices mexicanasLeticia Calderónmuertes de famosostelevisión mexicananovelas mexicanas
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.