Murió la famosa doble de Kim Kardashian a sus 34 años

La familia de Christina Ashten Gourkani, una joven influencer que destacó en las plataformas como OnlyFans, TikTok e Instagram, comunicaron su muerte a los 34 años.

“Con enorme dolor y un corazón profundamente destrozado queremos compartir la noticia más inesperada por la muerte de nuestra hermosa y adorada hija”, exclamó Michael Burkani por medio de GoFundMe.

“A las 4:31 a.m. del 20 de abril, nuestra familia recibió una llamada que ha destrozado nuestro mundo. Fue una pesadilla viviente cuando nos informaron que su salud y bienestar habían empeorado, después de sufrir un paro cardíaco”.

Según el medio People en Español, su trágica y repentina muerte está siendo investigada como un homicidio relacionado con un procedimiento que le hizo empeorar su estado de salud.

Así mismo, su familia no entró en mucho detalle, ya que las causas de su muerte están en investigación.

De momento, los familiares de la modelo están recaudando fondos para los servicios funerarios de Ashten, ya que la meta es de 40 mil dólares para el 4 de mayo y, hasta el momento, solo han podido recaudar $4.281.00 USD.

Parecido con Kim Kardashian

La modelo invirtió alrededor de 25 mil dólares en cirugías para ser idéntica a la empresaria y modelo norteamericana Kim Kardashian.

La guapa modelo había sido influenciada por un amigo que trabajaba como doble en el programa Clint Eastwood, quien le habría dicho en su momento que le sacara el juguito al parecido que tenía con la famosa empresaria.

“Me lo tomé como una oportunidad para conseguir mi propio look, el cual consistía en tener los pechos y el trasero más grandes, yendo más allá de lo que había hecho la verdadera Kardashian. Así que el dinero que gasto en mantener mi aspecto o en conseguirlo no es para ser igual a Kim, sino para ser diferente”, así lo afirmó en una entrevista para The Sun, según el medio Infobae.

Según el medio Infobae, la modelo, en su momento, teorizó que el parecido con Kim se debía a que sus padres compartían los mismos “orígenes étnicos”.