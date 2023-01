Murió reconocida actriz de The Vampire Diaries y The Last of Us

Annie Wersching (Tomada de Twitter)

Hace pocos minutos, medios de comunicación estadounidenses compartieron la noticia del fallecimiento de la conocida actriz Annie Wersching.

La intérprete de 45 años falleció tras estar luchando dos años contra un cáncer que padecía. Así lo compartieron algunos de sus familiares en redes sociales.

Wersching se hizo conocida por su participación en populares series como Charmed, Killer Instinct, Supernatural y Cold Case.

Dos de sus grandes exitosos fueron interpretar a Lilly Salvatore, una de las principales villanas de la serie televisiva The Vampire Diaries, y darle vida a Tess en el videojuego The Last of Us.

La noticia sobre la muerte de la actriz conmovió a miles de fans, amigos y colegas de Hollywood.