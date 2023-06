Murió reconocido y muy querido integrante de Los Hicsos

Los Hicsos lamentaron la muerte de Mauricio Valenciano (tercero de izquierda a derecha de pie). Cortesía.

Una vez más, la música en nuestro país, y específicamente el grupo Los Hicsos, están de luto, por la muerte del bajista Mauricio Valenciano.

El artista falleció este miércoles, según confirmaron sus propios excompañeros de “mil bailes” en sus redes sociales.

Mauricio Valenciano tocó en Los Hicsos y en Taboga Band. Cortesía

“En esta fotografía vemos a un guerrero, a un luchador, a una persona que nunca bajó los brazos por hacer realidad sus sueños, para demostrar que la voluntad de Dios está sobre todas las cosas. Contra todos los pronósticos se levantó de la cama y volvió a caminar, a hablar, a tocar y hasta volver a tocar con su grupo Los Hicsos.

“Hoy lamentablemente nuestros caminos se separan, Dios le ha llamado para que continúe su obra desde otro lugar y de otra forma. Vale, gracias por enseñarnos tanto, por luchar, por hacer lo que tanto amaste. Gracias por inspirarnos a nunca bajar los brazos. ¡Gracias por tanto y por todo!”, aseguraron en redes sociales.

Otra que lamentó su muerte fue la reconocida cantante Carolina Paniagua, quien al igual que el músico, sufrió hace un par de un años un derrame cerebral y por eso siempre fue muy allegada a Vale.

“Hoy murió un gran amigo y músico, quien fue el bajista de Los Hicsos, Taboga Band y otras agrupaciones por años. Mauricio Valenciano, cuando tuvo su primer derrame, yo iba todos los días a su casa a hacerle terapia del lenguaje y se había recuperado bastante, pero hace unos días tuvo una recaída y hoy en la madrugada falleció. Lamentablemente noticia para el gremio musical. Gran amigo, excompañero y hombre de Dios”.

“Vale, quizá no puedas en este momento leer este mensaje, pero con mi energía positiva y mi fe inquebrantable te digo que no dejes de luchar nunca y que no le cuestiones a Dios ningún proceso de tú vida. Gracias a él que te ha dado nuevas oportunidades y las has aprovechado. Ánimo y fuerza que Dios no se equivoca con sus hijos”, agregó Carito.

Hace poco, el grupo también había sufrido la pérdida de don Álvaro Sanabria, quien fuera el encargado de profesionalizar a la banda, que lleva 55 años en la música.

Desde aquí en La Teja nos unimos al abrazo solidario a la familia de Vale y esperamos que descanse en paz.