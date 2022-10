Murió Robbie Coltrane, Hagrid de las películas de Harry Potter

Robbie Coltrane interpreta al querido profesor Rubeus Hagrid en la saga de Harry Potter. La Nación, Argentina.

El actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció a los 72 años, informó este viernes el medio británico PA, que citó a su agente.

Coltrane también participó en varias películas y series de televisión, donde se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye, de 1995; y The World Is Not Enough, de 1999.

Nacido como Robert McMillan, en los años 70 decidió ponerse el nombre artístico Robbie Coltrane en honor al saxofonista John Coltrane.