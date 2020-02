– Pues no sé si existe una fórmula, a lo mejor la fórmula es que no quieras eso (éxito), que no busques eso al hacer música, que no estés buscando llenar los estadios, que no estés buscando ver cómo o con qué artista te juntas para crear una canción, una colaboración, un simple plan de marketing, ¿me entiendes?. Nunca hemos sido parte de eso.