Músico está dolido con el cierre repentino de su programa

El músico y compositor Carlos Gutiérrez tenía más de tres años con su espacio "Sabor y Arte con Pitusa", Facebook

El reconocido músico Carlos Gutiérrez “Pitusa” fue uno que se enteró a través de las redes sociales sobre el cierre de Grupo Extra y por ende de su programa “Sabor y Arte con Pitusa” que tenía por Extra TV42.

El director musical del grupo La Solución tenía más de tres años de tener su espacio en el conocido “canal del pueblo” y dijo estar dolido con la noticia que dieron este 31 de mayo sobre el cierre de operaciones porque eso significa además que los artistas nacionales se quedaron sin lugar donde mostrar su talento.

“Yo me quedo sin el programa que daba vitrina a los artistas y eso también lo lamento mucho (...) Tres años y 4 meses luchando y dando espacio a todos mis colegas con la frente en alto. Nunca nadie tuvo que pagar por estar en el programa y me voy al día. Gracias a los amigos patrocinadores que nunca me abandonaron y siempre pude salir adelante con las obligaciones”, escribió en su Facebook.

“Sabor y Arte con Pitusa” se transmitía todos los martes a las 7 p.m. y jamás se imaginó que su último programa sería el que dedicó a su padre Ronald Jaime de la Trinidad Gutiérrez Mayorga por su cumpleaños.

Rónald Jaime Gutiérrez Mayorga, "Pitusa", llegó a sus 84 años este 31 de mayo. Facebook

Precisamente, este 31 de mayo el reconocido timbalero, conocido cariñosamente como “Pitusa padre” celebra sus 84 vueltas al Sol.

Pitusa Jr. agregó que no sabe de momento qué pasará con su programa, si buscará otra televisora, pero está confiado en que pronto volverá por el bien de su gremio.

“Dios abrirá puerta, no tengo duda. Gracias al público que me seguía siempre, fueron la gran fuerza para existir.

“Costa Rica necesita programas de estos donde el artista pueda exponerse”, concluyó.