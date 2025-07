Músico Felipe Contreras da su primera entrevista tras sufrir derrame cerebral

Felipe Contreras, exbajista de Escats, habló con La Teja sobre su estado de salud.

El músico Felipe Contreras sigue luchando por reponerse de un derrame cerebral que le paralizó la mitad de su cuerpo y que lo tiene internado en un albergue en San Pedro, de Montes de Oca.

El exintegrante del grupo Escats habló con La Teja desde el salón donde está internado y dijo sentirse mejor de salud aunque dolido porque solo su familia lo ha llegado a visitar.

“Me he sentido muy bien. Me tratan muy bien”, fue lo primero que nos dijo cuando lo llamamos.

El bajista mencionó que no recuerda mucho qué fue lo que le pasó solo que ahora “tengo que reordenar mi vida y llevarla con más calma y no estresarme tanto”.

Según contó, parte del detonante fue que se separó de su esposa y eso lo llevó a sufrir mucho estrés hasta que su salud colapsó.

Contreras cayó al hospital San Juan de Dios a finales de octubre de 2024 tras sufrir un derrame y estando internado le dio un preinfarto y además, le entró una bacteria que por poco y lo mata.

La agrupación Escats estuvo integrada por Luis Alonso Naranjo, Felipe Contreras y Kin Rivera Jr, Foto: Cortesía.

De hecho, su hermano Giovanni Contreras nos contó que ya tenían todo listo para su funeral porque los doctores no les daban muchas esperanzas de que sobreviviera.

Sin embargo, hace un mes fue dado de alta del hospital y su papá y hermano debieron llevarlo a un albergue, pues necesita de atención médica constante y de sesiones de rehabilitación, pues tiene la parte izquierda de su cuerpo inmóvil.

“Los días aquí son un poco aburridos, pero entenderá que tuve un frenazo, yo tenía una vida muy activa y me la frenaron de un solo, pero aquí con el horario que tienen en cuanto a las comidas y las recetas y todo, me he ajustado a ellos y todo va muy bien”, dijo el músico.

Tengo mucho problema con mi brazo izquierdo que no quiere trabajar bien" — Felipe Contreras, músico

Ningún amigo lo visita

Felipe formó parte del grupo Escats, que fue muy popular del 2007 en adelante, hasta que se separaron casi 10 años después.

Según contó, ni sus excompañeros, ni el cantante Luis Alonso Naranjo ni el baterista Kin Rivera Jr., han llegado a visitarlo, así como sus otros amigos del medio artístico.

“Solo viene una de mis hijas, mi papá y mi hermano. Los músicos ninguno, ni me llaman. En momentos así uno se da cuenta que las amistades de antes que uno creía tener no existen. Ninguno ha venido”, dijo.

Felipe "Felo" Contreras es muy conocido dentro del gremio artístico.

El bajista contó que todos los días pasa a puros medicamentos y recibiendo terapia física y que su mayor deseo es volver a tocar la guitarra, que es la que más falta le hace.

“Me hace mucha falta, extraño tocar guitarra”, mencionó.

Además, extraña mucho el ambiente artístico, el estar tocando en algún concierto o metido en el estudio de grabación con algún artista nacional.

“Ver a los compañeros (músicos) eso me hace falta, todo eso”, agregó.

Contreras pasa prácticamente todo el día en su cama y producto del derrame cerebral, también habla muy despacio y en ocasiones se le olvida lo que está hablando.