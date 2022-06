Músico Jaime Gamboa donará plata de ¿Quién quiere ser millonario? a medio guanacasteco

Jaime Gamboa se llevó siete millones y medio de ¿Quién quiere ser millonario? Cortesía.

Jaime Gamboa, músico nacional del grupo Malpaís, puso a bailar a la silla caliente del programa ¿Quién quiere ser millonario? y se llevó siete millones y medio de colones, los cuales donará a un medio de comunicación en Guanacaste.

El experimentado artista fue parte del especial de música del espacio de trivias del 7 y aunque asegura que sintió el ácido, en general se vio bastante tranquilo, no por nada es el participante que más dinero ha logrado llevarse en esta sétima temporada.

“Uno desde fuera lo ve y piensa que es fácil, pero ya ahí sentado se me hace un colocho todo, la presión se siente, la silla caliente realmente lo es. Imagínese que hasta me confundí con una pregunta que para mí era fácil, porque me pusieron La Marcha turca de Beethoven, que es la música del Chavo del 8 y me dio un blancazo (lagunazo) cuando me preguntaron de cuál compositor es, pero por suerte pude descartar y usé uno de los comodines”, contó el artista.

“Me pareció entretenido, algunos temas eran de los que yo manejaba bien, entonces pudimos conversar y dar algunos detalles interesantes para la gente”, agregó.

Jaime Gamboa conoce a Gustavo Rojas desde hace años y cree que eso le ayudó a sentir confianza.

Sobre la decisión de donar la platica a un medio de comunicación, dijo que es porque conoce la labor que hacen y también de las necesidades que tienen.

“La Voz de Guanacaste es un medio que trabaja con las uñas y hace una contribución importante. A mí me gusta la gente que se mete a hacer ese tipo de reportajes, como ellos, que se meten a ver cuáles son las necesidades y problemas reales de las comunidades y que están con ellos, ese tipo de prensa me gusta y hace años que he colaborado de alguna manera con ellos, porque son un medio que no es comercial, pero también muy importante”, dijo el músico.

Sobre la presencia de Gustavo Rojas, quien todavía está sustituyendo a Ignacio Santos, dijo que le ayudó a sentirse más cómodo, pues se conocen desde que ambos eran unos chiquillos, pues los dos fueron alumnos del Conservatorio Castella.

“Lo vi muy suelto, a él lo conozco desde hace muchos años, de hecho hemos trabajado en diferentes espectáculos, entonces eso me ayudó a sentirme más hallado en el set”, afirmó.

Un grande

Para el que no lo conoce, Jaime es bajista y hace coros en la agrupación Malpaís, la cual fundó junto con su hermano Fidel (QdDg), en 1999.

Jaime comenzó sus estudios de música a los 6 años y antes de cumplir 15 ya había pasado por el violín, el oboe, la guitarra y el trombón, antes de dar con el bajo, que sería su instrumento definitivo.

Estuvo en el Grupo Experimental de Adrián Goizueta, donde hizo sus primeras armas como músico, recorriendo los escenarios y salas de grabación de muchos países y participando en conciertos con gente de la talla de Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, León Gieco, Mercedes Sosa, Chico Buarque y muchos más, según la página de los intérpretes de Canela y miel, entre otros exitazos.