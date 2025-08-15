Farándula

Músico y cantante de Teletica presume lo bien que le hizo convertirse en papá

Artista dejó a más de uno boquiabierto con lo que mostró

Por Manuel Herrera
El músico Rodrigo Lagunas y la bronca con La Esquina 506
Rodrigo Lagunas es un rostro recurrente en la pantalla de canal 7. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (redes/Instagram)

El músico y cantante Rodrigo Lagunas, uno de los artistas de Teletica, presumió este jueves lo bien que le hizo convertirse en papá por primera vez.

Lagunas dejó a más de uno boquiabierto porque se mostró en un elevador sin camisa, dejando al descubierto los buenos resultados que le está dando sus rutinas de gimnasio.

“Breteándome a diario”, escribió el galán chileno-costarricense al compartir en sus historias de Instagram la particular y reveladora foto.

Lagunas mostró lo guapetón y fornido que está a pocos días de cumplir su primer mes como papá, pues su hijito Matías nació el pasado 26 de julio.

La paternidad le está sentando muy bien a Rodrigo Lagunas. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

Rodri comunicó sorpresivamente el 20 de junio, que él y la soprano Stephanie Vega esperaban un hijo y todo parece indicar que la llegada del pequeñito lo inspiró para ponerse todavía más guapo.

El artista es un rostro recurrente en la pantalla de canal 7, ya que es el director de la banda de Nace una estrella y ha participado en algunos formatos de la televisora como en Tu cara me suena.

Rodrigo Lagunas se convirtió en papá el pasado 26 de julio. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

