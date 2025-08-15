Músico y cantante de Teletica presume lo bien que le hizo convertirse en papá

Rodrigo Lagunas es un rostro recurrente en la pantalla de canal 7. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (redes/Instagram)

El músico y cantante Rodrigo Lagunas, uno de los artistas de Teletica, presumió este jueves lo bien que le hizo convertirse en papá por primera vez.

Lagunas dejó a más de uno boquiabierto porque se mostró en un elevador sin camisa, dejando al descubierto los buenos resultados que le está dando sus rutinas de gimnasio.

“Breteándome a diario”, escribió el galán chileno-costarricense al compartir en sus historias de Instagram la particular y reveladora foto.

Lagunas mostró lo guapetón y fornido que está a pocos días de cumplir su primer mes como papá, pues su hijito Matías nació el pasado 26 de julio.

La paternidad le está sentando muy bien a Rodrigo Lagunas. Fotografía: Instagram Rodrigo Lagunas. (Instagram/Instagram)

Rodri comunicó sorpresivamente el 20 de junio, que él y la soprano Stephanie Vega esperaban un hijo y todo parece indicar que la llegada del pequeñito lo inspiró para ponerse todavía más guapo.

El artista es un rostro recurrente en la pantalla de canal 7, ya que es el director de la banda de Nace una estrella y ha participado en algunos formatos de la televisora como en Tu cara me suena.