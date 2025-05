Nace una estrella: La valiosa lección que dejó Andrés Zamora antes de su eliminación

Andrés Zamora dejó una huella en muchos. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Antes de su sorpresiva eliminación en Nace una estrella, Andrés Zamora no solo mostró su talento en el escenario, sino que dejó una valiosa lección, demostrando que el verdadero éxito va más allá de ganar.

Resulta que cuando Zamora se dio cuenta que le tocaba hacer dúo en la sexta gala con el exparticipante Dani Maro, se emocionó a tal punto que de inmediato empezaron a intercambiar mensajes para demostrar su talento en el Marco Picado y además dar un valioso ejemplo.

Ambos recientemente subieron un video donde Dani salía aparentemente cortando sus lindos rizos, los cuales han sido criticados, ya que la gente le decía que era el doble “paqueteado” del artista David Bisbal.

“A petición del público vamos a cortarle el pelo”, dijo Maro en un video mientras caían los colochos de una peluca.

La Teja estuvo presente en la gala 6, y les preguntamos sobre el corte y ambos nos confesaron que lo que querían era dar una lección.

“Realmente lo que queríamos era dar un mensaje, porque la autenticidad de Andrés son sus colochos, la gente lo va a recordar por eso, y todo nació por el bullying que se arma en redes sociales”, comentó Dani quien fue participante de la temporada anterior.

Maro detalló que la estrategia era hacerle caso a las malas lenguas que estaban alborotando el panal negativamente.

“La gente cuando vio que empezaron a caer los colochos nos escribían porque no creían lo que supuestamente le había hecho a Andrés. El mensaje iba enfocado en que la gente se debe aceptar aunque otros los critiquen, no deben cambiar, solo deben ser ustedes”, confesó el exparticipante.

Maro agregó que el tema del bullying se da mucho en redes, televisión y, aunque confesó que a veces este tipo de comentarios resbalan cuando ellos los ven sienten feo.

“No es lo mismo a que a uno le resbale a ver un mensaje”, dijo Maro.

Por su parte, Andrés, quien fue expulsado en la sexta gala, comentó que Daniel le dio mucho apoyo después de ver el montón de mensajes.

“Creo que logramos dar el mensaje positivo y eso mismo es lo que queremos con la música, que sean mensajes positivos de aceptación, amor, porque al final para eso es la música”, dijo Zamora.

El vecino de Paseo Colón expresó que los comentarios feos al inicio de la temporada le afectaron, pero él nunca bajó la cabeza porque no se quería enfocar en lo negativo.

“Siempre va a haber gente que piensa de forma negativa, yo no le puedo gustar a todo el mundo, así como había comentarios malos, también hubo personas que me mandaron mensajes de amor y eso fue lo que Dani vino a reforzar”, agregó.

El colocho, quien contó que es empresario, dijo que no tenía nada que decirle a la gente que lo criticaba porque no les daba mente.

“Yo pienso que en algún momento las personas están estresadas, quieren soltar algo y al final cada quien tiene derecho de opinar lo que quiera”.

Expulsión de Andrés Zamora

Andrés Zamora fue uno de los eliminados en la categoría de adultos este domingo junto al pequeño Maximiliano Cruz.

“La eliminación no me parece injusta para nada, más bien siento que era una muerte anunciada porque desde la primera gala ya yo venía afónico, no podía dar el 100% todas las veces, pero al mismo tiempo me parece que todo es experiencia porque yo no canto técnico, pero he aprendido técnica por steren esa situación y me ayudó a como realmente debería cuidarme la voz”, detalló.

El ahora exparticipante de 27 años, confesó que estaba listo para seguir en la competencia, pero también para perder.

“Para ganar nunca, porque hay participantes más buenos, pero entiendo que por la naturaleza del formato podía seguir avanzando. Al final esto ayuda mucho porque es una vitrina que ayuda a que nosotros podamos alcanzar más personas”, detalló.

Ahora que salió de Nace su objetivo es desarrollar a otros artistas y destacó que estar en el formato le dio herramientas y cosas que no tenía antes (contactos, acceso a medios).

“Entonces de ahora en adelante vamos a trabajar en producir artistas, inclusive a los mismos de Nace”.

Eliminación de Maximiliano Cruz

Maximiliano Cruz fue el primer niño en salir de la competencia y La Teja presenció los minutos de intensidad por los que pasó el pequeño, ya que después de que lo nombraron se soltó a llorar.

“Realmente me siento agradecido con la producción, triste porque ya no voy a ver a mis compañeros todos los días, pero me voy feliz de saber que estuve en la sétima temporada de Nace”, detalló entre lágrimas.

Maxi, quien se robó el corazón de miles de televidentes por su dulzura, confesó que no iba a dejar de cantar, y más bien le iba a poner para ensayar más y asistir a actividades.

“Este viernes en mi escuela hay una noche de talentos, no pensé que iría, pero ahora por la eliminación sí podré”, dijo.

El apuesto niño dijo que lo que más iba a extrañar del formato es a sus compañeros, salir de la escuela temprano, comer pollito y transmitir en vivo en redes sociales.