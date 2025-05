Nace una estrella le pegó salvada a Alberto Murillo con el premio que le dieron, ¡en esto usará la platica!

Alberto Murillo no se fue con las manos vacías. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Alberto Murillo, quien este domingo quedó fuera de Nace una estrella, no se va con las manos vacías. El artista recibió un premio y ya tiene claro en qué lo va a invertir.

“No sé cuándo me lo van a dar, porque ya sé que me van a dar 500 dólares (aproximadamente 250 mil) que van a ser invertidos en una deuda que tenemos mi señora y yo. Y es que tuve que pedir prestado dinero para solventar algunas cosas personales. El premio no es mucho, pero es algo, así que cuando me los den, los vamos a poner en esa deuda que tenemos para sentirnos más holgados económicamente”, añadió.

Alberto Murillo se comprometió en la gala 3 de Nace una estrella.

Murillo habló con La Teja y nos confesó que con su salida se sentía muy triste, pero al mismo tiempo alegre porque ya estaba sintiendo mucha presión.

“Ayer domingo fue un día en el que yo estuve muy alterado y creí que me estaba sintiendo mal físicamente, pero me calmé y di en el escenario todo lo que yo pude de mí”, comentó.

El también mariachi confesó que la votación de los jueces no fue consecuente con las palabras.

“Yo creo que todavía tengo mucho apoyo; por lo menos así lo he visto en redes sociales. No sé qué tanto apoyo más tendrán los compañeros para que yo haya sido nominado, pero bueno, esta etapa se detuvo; eso sí, hay mucho más de Alberto como artista y músico”, prometió.

Alberto Murillo nos confesó que para esta cuarta gala sentía mucha presión.

Alberto, durante su permanencia en el programa, contó que siempre que iba a tocar con su mariachi a alguna casa, pedía apoyo, pero tiene claro que ahora va a trabajar muy fuerte, ya que para él tiene más peso ahora ser el mariachi “con el cantante de Nace una estrella”.

“Yo llegué a esta cuarta gala y había gente que me decía por redes sociales que me retirara, y pues yo tenía mi sueño y Teletica me ayudó a cumplirlo porque llegar a este programa no es así no más, son más de 1.200 personas y yo fui uno de los 17 seleccionados. Hoy (domingo) soy el tercero en salir, pero no el tercero en salir de aquí porque este sueño no se acaba y yo voy a seguir adelante”, comentó entusiasmado por lo que viene.

Murillo, quien la semana pasada le propuso matrimonio a su señora después de su participación, expresó que el formato del canal del trencito le dejó mucha experiencia, pero también muchos amigos, además de oportunidades, porque su idea es seguir trabajando en lo que ama: cantar.

Con la eliminación, Murillo contó que ahora volvía a la normalidad ya que, una vez eliminado, le tocaba regresar a su trabajo formal este lunes a las 7 de la mañana.

“Yo trabajo en la ferretería Depósitos y Materiales Irazú, y le doy las gracias al trabajo, al gerente, compañeros y al dueño de la empresa porque, por él, la gerente de recursos humanos me dijo que no me iban a rebajar el salario mientras yo estuviera en el programa; entonces eso fue buenísimo para mí”, agregó.

La salida de está estrella fue muy diferente a la de los otros compañeros ya que Édgar Silva le pidió que le cantara cumpleaños a la cantante y jueza Myriam Hernández quien el pasado 2 de mayo cumplió 60 años.

Myriam Hernández estuvo de manteles largos el pasado 2 de mayo.

El momento fue muy aplaudido y llenó de emoción al público presente que aplaudió mientras el artista le cantaba y aunque Murillo se fue del concurso, lo hizo con elegancia, humildad y dejando una huella especial.

El cantante había demostrado durante la temporada una gran pasión por la música y una enorme entrega en cada presentación, siendo un ejemplo de perseverancia para muchos fanáticos del canto.

Cabe recordar que el próximo domingo 11 de mayo, uno de los participantes de la categoría infantil también deberá abandonar la competencia de canto.