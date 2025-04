Nace una estrella sorprende al presentar a Myriam Hernández como la nueva jueza

Edgar Silva anunció al inicio del programa Nace una estrella que Myriam Hernández será jueza toda la temporada. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tremendo as bajo la manga se tenía Teletica para esta sétima temporada de Nace una estrella al presentar a la cantante Myriam Hernández como su nueva jueza.

La cantante chilena llega como jueza invitada luego que el cantante nacional Ricardo Padilla avisara a la producción semanas atrás que no iba a poder estar este año.

Edgar Silva mencionó que les costó mucho guardarse el secreto porque ni los 17 participantes sabían que serían juzgados por la artista internacional.

Myriam dijo estar honrada de estar en el programa y muy feliz de estar de regreso a Costa Rica.

La intérprete de temas como “El hombre que yo amo” y “Huele a peligro” estará los 12 programas que dura el formato en la mesa del jurado donde también están los cantantes ticos Debi Nova y Joaquín Yglesias, así como el músico Marvin Araya.

Myriam Hernández es la nueva jueza de Nace una estrella

El primer participante en recibir una evaluación de la nueva jueza fue Andrés Zamora, quien fue el que abrió la gala de este domingo con un tema bastante movido y, a pesar de que el joven advirtió que estaba enfermo y algo mal de la garganta, su participación le gustó mucho.

“Estás un poquito afónico, lo dijiste, estás resfriado, pero sabes qué, te voy a dar una buena noticia, te escuché un poquito cantar y tu voz es bastante dulce, bastante suave, te vi en el video, me encantaría escucharte después en una canción lenta, pero esta canción que cantantes ahora te vino muy bien la roquera porque es una canción rítmica, entonces no te preocupes, pasaste la prueba para mi, realmente tienes mucho carisma, tienes todas, todas, las posibilidades de convertirte en un gran cantante y en un showman, así que me pareció increíble”, le dijo la nueva jueza.

Andrés Zamora fue el primero en salir a la pista de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tanto los participantes como el público están realmente asombrados de tener a la artista tan cerca.