Nada hace más feliz a Johanna Solano que estar en este lugar, ¡cuidado pierde!

Johanna Solano contó cuál es el lugar que la hace más feliz. (Instagram)

Hay un lugar que hace muy feliz a Johanna Solano como ningún otro y por el que siente una conexión especial.

La exmiss Costa Rica reconoció su amor por las montañas, porque la llevan a una etapa muy linda de su vida.

Así lo afirmó Solano en una historia de Instagram que publicó cuando estaba en medio de una montaña practicando ciclismo.

Joha es una aficionada de ese deporte, tanto en ruta como montaña.

Según Solano, en la montaña ella se siente niña y eso le permite hacer muchísimas cosas propias de esa etapa de la vida.

“En la montaña me siento una niña otra vez, me ensucio, me río, me resbalo, brinco…”, confesó Johanna.

Johanna Solano hizo la confesión en Instagram. (Instagram)

Luego dijo que aunque los días de montaña son los más cansados, a la vez son los más felices de su vida.

Así que ojalá que los recorridos por las montañas nunca le falten a la presentadora de televisión.