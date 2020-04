View this post on Instagram

#tbt🔙 éste es un recuerdo muy especial para mi!! 😍. • Tenía sólo 14 añitos 😱 y participaba en mi primer certamen de belleza, se llamaba Miss Costa Rica Juvenil. El estilista de mi mamá nos convenció para entrar al concurso y ella accedió porque yo sacaba buenas notas y sabía que no descuidaría mis estudios 🤓. • No gané el concurso pero fue una bonita primera experiencia, de unas cuantas que tuve en concursos pequeños. Siempre seguí estudiando y unos años después llegó la oportunidad en tv 📺🤩. • Estos recuerdos me hacen sentirme feliz y agradecida 🙌, no siempre he logrado lo que quiero pero si he disfrutado y aprendido de cada experiencia que Dios me ha regalado 😅. • #tbt🔙📸 #certamendebelleza #cuandoyoeraniña #améesterecuerdo #aquíempezótodo