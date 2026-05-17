Nadia Aldana demostró por qué sigue siendo una de las mujeres más guapas de Costa Rica

Nadia Aldana tiene 47 años. (Instagram/Instagram)

La guapísima Nadia Aldana volvió a robarse las miradas en redes sociales luego de compartir unas fotos familiares desde Puerto Viejo, pero hubo una en especial que dejó suspirando a más de uno por su espectacular figura a sus 47 años.

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La colocha posó sola con un traje de baño blanco que resaltó su espectacular figura y dejó claro que el gimnasio y la buena alimentación siguen siendo parte importante de su rutina.

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La modelo y presentadora cumplió 47 años el pasado 29 de marzo, pero para muchos de sus fans luce mejor que nunca.

“Algunas (fotos) que me faltaba compartir de nuestro fin de semana en Puerto Viejo”, escribió Nadia junto a la publicación.

Nadia Aldana mostró que es una de las mujeres más guapas del país. captura (instagra/Nadia Aldana)

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer.

“Estás preciosa”, “Qué bárbara, cada vez que las veo me acuerdo que tengo que hacer ejercicio” y “Qué buena genética tienen” fueron parte de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Además de presumir su belleza, Nadia también mostró lo unida que es su familia, disfrutando juntos de las olas y el ambiente relajado del Caribe costarricense.