Yo lo había visto un tiempo antes porque me contrató para un evento que ´él produjo. Eso fue unos tres años antes de volver a verlo. Hace ocho años yo andaba con unas amigas en el tope y lo vi, en un principio no me acordé que lo conocía porque solo fue aquella vez y nunca más. Ese día andaba con ganas de encontrarme a alguien, como hace mucha gente que va al tope, así que desde que lo vi me encantó, me pareció guapísimo, con una sonrisa hermosa, por lo que les dije a mis amigas que él era el que me gustaba.