¡Nadie lo podía creer! Pedro Capmany se topó a una leyenda mundial del rock en Manuel Antonio

Pedro Capmany anda por el lado de Manuel Antonio, Quepos, porque tiene presentación en uno de los lugares de esta playa. Foto John Durán (JOHN DURAN)

El cantante costarricense Pedro Capmany vivió un encuentro inesperado durante sus vacaciones en el Pacífico central.

Mientras se encontraba en playa Manuel Antonio, en Quepos, Capmany se topó con el reconocido músico estadounidense Chad Gaylord Smith, famoso por ser el baterista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers.

Chad Smith de Red Hot Chili Peppers vacaciona en Costa Rica

El artista internacional estaría disfrutando del país en compañía de su familia, en un ambiente relajado, pues se logra ver que estaba comiendo en una especie de restaurante ubicado a la orilla del mar.

Ante la sorpresa del momento, Capmany optó por mantener la discreción y tomarle una fotografía a la distancia, con el fin de respetar su espacio y permitirle compartir tranquilamente.

Chad Gaylord Smith es famoso por ser el baterista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers. (redes/Instagram)

Los Red Hot Chili Peppers estuvieron en Costa Rica en el 2023. Fotografía José Cordero

Cabe recordar que Smith visitó Costa Rica recientemente, cuando la banda se presentó el pasado 31 de octubre de 2023, concierto que dejó una fuerte impresión entre los seguidores nacionales del rock.

De momento, el músico no ha compartido detalles de sus vacaciones en Costa Rica en sus redes sociales.