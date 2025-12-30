¡Nadie lo podía creer! Pedro Capmany se topó a una leyenda mundial del rock en Manuel Antonio

El cantante costarricense Pedro Capmany vivió un encuentro inesperado durante sus vacaciones en el Pacífico central.
Mientras se encontraba en playa Manuel Antonio, en Quepos, Capmany se topó con el reconocido músico estadounidense Chad Gaylord Smith, famoso por ser el baterista de la banda de rock Red Hot Chili Peppers.
LEA MÁS: Captan a los Red Hot Chili Peppers en San José, listos para celebrar Halloween con los ticos
El artista internacional estaría disfrutando del país en compañía de su familia, en un ambiente relajado, pues se logra ver que estaba comiendo en una especie de restaurante ubicado a la orilla del mar.
Ante la sorpresa del momento, Capmany optó por mantener la discreción y tomarle una fotografía a la distancia, con el fin de respetar su espacio y permitirle compartir tranquilamente.
LEA MÁS: Alejandro Fernández se llevó algo muy especial de Pedro Capmany
Cabe recordar que Smith visitó Costa Rica recientemente, cuando la banda se presentó el pasado 31 de octubre de 2023, concierto que dejó una fuerte impresión entre los seguidores nacionales del rock.
De momento, el músico no ha compartido detalles de sus vacaciones en Costa Rica en sus redes sociales.