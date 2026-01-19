Farándula

Nancy Dobles estará fuera de Buen día por esta razón

La presentadora Nancy Dobles anunció su ausencia en Buen día

Por Silvia Núñez
Elenco de Buen día, Teletica
Nancy Dobles no estará varios días en Buen día. (Teletica/Facebook)

Nancy Dobles sorprendió a los televidentes de Buen día al revelar que esta semana no estará en la revista matutina de Teletica.

Eso sí, el motivo la tiene ilusionada y con una enorme sonrisa porque cumplirá un gran deseo.

Sus compañeros empezaron a soltar algunas buenas noticias cuando la presentadora, oriunda de Chacarita de Puntarenas, contó que ella también tenía una muy especial y es que se va de viaje a Perú.

Según dijo Nancy, irá a este país no solo a cumplir compromisos laborales sino que, además, llevará un curso de cocina, una de sus grandes pasiones, lo que la tiene muy ilusionada.

“Me encanta, la comida es maravillosa y voy a llevar un curso”, contó Nancy, visiblemente emocionada, al explicar por qué este viaje significa tanto para ella.

Gran cocinera

Y es que la cocina no es solo un hobby para Dobles, sino una verdadera forma de expresión.

En sus redes sociales suele compartir recetas, platillos que prepara en casa y hasta tips culinarios que enamoran a sus seguidores, quienes siempre le celebran su talento entre ollas y sartenes.

01/07/2024, San Jose, Teletica, inicio de los nuevos presentadores del programa Buen Día, Jennifer Segura, Daniel Céspedes, Natalia Monge y Nancy Dobles.
A Nancy Dobles desde siempre le ha encantado la cocina y en ocasiones en Buen día prepara algún platillo. (Jose Cordero)

Por eso, este viaje representa una combinación perfecta entre trabajo y placer, ya que además de cumplir con sus labores profesionales, aprovechará para seguir formándose en algo que la apasiona profundamente.

