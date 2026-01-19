Nancy Dobles estará fuera de Buen día por esta razón

Nancy Dobles no estará varios días en Buen día. (Teletica/Facebook)

Nancy Dobles sorprendió a los televidentes de Buen día al revelar que esta semana no estará en la revista matutina de Teletica.

Eso sí, el motivo la tiene ilusionada y con una enorme sonrisa porque cumplirá un gran deseo.

Sus compañeros empezaron a soltar algunas buenas noticias cuando la presentadora, oriunda de Chacarita de Puntarenas, contó que ella también tenía una muy especial y es que se va de viaje a Perú.

Según dijo Nancy, irá a este país no solo a cumplir compromisos laborales sino que, además, llevará un curso de cocina, una de sus grandes pasiones, lo que la tiene muy ilusionada.

“Me encanta, la comida es maravillosa y voy a llevar un curso”, contó Nancy, visiblemente emocionada, al explicar por qué este viaje significa tanto para ella.

Gran cocinera

Y es que la cocina no es solo un hobby para Dobles, sino una verdadera forma de expresión.

En sus redes sociales suele compartir recetas, platillos que prepara en casa y hasta tips culinarios que enamoran a sus seguidores, quienes siempre le celebran su talento entre ollas y sartenes.

A Nancy Dobles desde siempre le ha encantado la cocina y en ocasiones en Buen día prepara algún platillo. (Jose Cordero)

Por eso, este viaje representa una combinación perfecta entre trabajo y placer, ya que además de cumplir con sus labores profesionales, aprovechará para seguir formándose en algo que la apasiona profundamente.