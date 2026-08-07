Nancy Dobles fue tajante al revelar qué haría si el ex de su mejor amiga la invita a salir

La presentadora Nancy Dobles se apuntó a hablar de los mandamientos de las amigas. (Archivo/Archivo)

¿Qué haría si el exnovio de su mejor amiga, con quien ella terminó hace cinco años, la invita a salir y a usted también le gusta? Esa fue una de las preguntas que puso a debatir a las presentadoras del pódcast Entre nosotras y la respuesta de Nancy Dobles no dejó espacio para las dudas.

Durante la sección “Usted qué haría”, en la que analizaron los llamados “10 mandamientos de las amigas”, la comunicadora fue la primera en responder.

“Definitivamente no. Es un no rotundo. Primero, mis amigas”, respondió Dobles.

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Su posición fue respaldada de inmediato por Natalia Monge, Jennifer Segura y Thais Alfaro, quienes coincidieron en que una amistad verdadera pesa más que cualquier posibilidad de iniciar una relación con quien alguna vez fue pareja de una de ellas.

“Ni siquiera llegaría al escenario donde a mí también me guste. Si pasan cinco, diez, quince o veinte años, ya fue”, comentó Segura, dejando claro que para ellas ese tipo de situaciones simplemente no ocurrirían.

Durante la conversación también surgió el argumento de que, con el paso del tiempo, las circunstancias pueden cambiar. Incluso recordaron que alguien de la producción planteó el escenario de que la amiga ya hubiera superado esa relación y estuviera haciendo su vida. Sin embargo, las cuatro mantuvieron su postura.

“Se sigue respetando”, insistieron, mientras descartaban por completo la posibilidad de salir con el ex de una amiga cercana.

¿Le contaría una infidelidad?

El tema dio pie para que también hablaran de otro de los “mandamientos”: si una amiga debe contarle a otra que su pareja le está siendo infiel. En ese punto las opiniones sí estuvieron divididas.

Mientras algunas defendieron la idea de advertirle a una amiga por lealtad, Natalia Monge sorprendió al asegurar que ella prefiere no intervenir en relaciones ajenas, a menos de que la persona involucrada le pregunte directamente.

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Como era de esperarse, el debate dejó opiniones encontradas y abrió la conversación entre los seguidores del pódcast, quienes también compartieron experiencias similares en las redes sociales.