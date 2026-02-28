Nancy Dobles pasa por un gran momento de felicidad y lo celebra a lo grande

La siempre risueña Nancy Dobles tiene motivos de sobra para estar feliz este sábado 28 de febrero y la razón la presumió en sus redes sociales.

La figura de Teletica celebra los 23 años de su hijo mayor, Daniel, con quien se estrenó como mamá cuando tenía 25 años.

Nancy Dobles es una de las figuras más carismáticas de la televisión costarricense. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

Un cumpleaños lleno de amor

En Instagram, la presentadora compartió dos fotografías bastante contrastantes que reflejan el paso del tiempo en su maternidad.

“Feliz cumpleaños, amor mío. Te amo”, escribió Nancy en su mensaje público de felicitación para su hijo, quien suele robar suspiros en redes sociales por su apariencia atlética.

El mensaje lo acompañó con una imagen de los primeros años de vida de Dani, donde aparece junto a él cuando era un niño. Posteriormente, publicó una fotografía más reciente que evidencia cuánto ha crecido.

Nancy Dobles compartió esta fotografía de sus primeros años como mamá y de los primeros años de vida de Daniel, su primer hijo. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

Una fecha especial para la familia

Daniel nació el 28 de febrero del 2003. Curiosamente, el segundo hijo de Nancy, Gabriel, también nació en febrero, específicamente el 19 de febrero del 2007, lo que convierte este mes en uno de los más significativos para la familia.

Un año marcado por la pérdida

Cabe recordar que los jóvenes enfrentaron la lamentable pérdida de su padre, el empresario jamaiquino Daniel Drew, quien falleció el 14 de abril del año pasado.

Pese a los momentos difíciles, la familia se ha mostrado unida y este sábado celebran la vida del primogénito con mensajes cargados de amor.

Nancy Dobles también mostró lo guapo y grande que está su hijo mayor. Fotografía: Instagram Nancy Dobles. (Instagram/Instagram)

