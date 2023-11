Nancy Dobles se convirtió en una víctima más de las mentiras inescrupulosas de las redes sociales

Nancy Dobles puso en alerta a los televidentes. Archivo (Jose Cordero)

La presentadora Nancy Dobles este lunes 6 de noviembre aprovechó para manifestarse ante un video que circula en redes sociales con su imagen.

Por medio de las historias del programa Buen Día la carismática presentadora aprovechó para hacer un llamado a los televidentes.

“Quiero prevenirlos ante un video que circula en redes sociales para que no caigan en estafas, en el video aparece mi imagen pero con otra voz que no es la mía, y lo que promocionan es un producto para perder peso, esto no es cierto, yo no estoy promocionando nada de eso, no caigan en este engaño porque puede ser una estafa para ustedes”, comentó.

No es la primera vez que sucede este tipo de situaciones con caras conocidas, hace unos meses varias figuras como Édgar Silva, Patricia Figueroa también fueron víctimas por aparentemente promocionar estos productos los cuales pueden ser perjudiciales para la salud.